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Порошенко обостряет ситуацию на Украине после встречи Медведчука с Путиным
11 марта 2020, 21:35 • 164 • Украина
Пропрезидентская партия «Слуга народа» потеряла большинство в Верховной раде Украины; бывший президент страны Петр Порошенко пытается не допустить дальнейшее взаимодействие Владимира Зеленского и Виктора Медведчука. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Озабоченность Порошенко
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента страны Владимира Зеленского, СБУ и руководства Верховной рады публично отреагировать на поездку депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Москву. При этом фракция заявляет, что данный визит был «сознательной провокацией».
Президент России Владимир Путин 10 марта провел в Кремле встречу с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером российской Государственной думы Вячеславом Володиным.
«Махание кулаками после драки»
Как напомнил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, Медведчук не в первый раз за последнее время ездит в Москву и встречается с российскими лидерами.
По мнению эксперта, Порошенко пытается занять место главного оппозиционера, причем именно в «патриотической» нише. Для этого он просто повторяет набор действий: ругает Зеленского за переговоры с Россией по Донбассу, обещает добиться посадки Медведчука и так далее.
По словам политолога Максима Жарова, партия Петра Порошенко намеренно обостряет ситуацию после встречи Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, потому что пропрезидентская партия «Слуга народа» потеряла большинство в Верховной раде Украины.
В то же время эксперт назвал взаимодействие Зеленского и Медведчука ситуативным и эпизодическим. Рассчитывать на то, что с помощью Медведчука удастся смягчить курс Зеленского на агрессивные действия Украины против России, не приходится.
Автор: Илья Муромский
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