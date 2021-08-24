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Порошенко облили зеленкой на Дне независимости - видео

24 августа 2021, 19:55  •  201 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Злоумышленника поймали, что им двигало пока неизвестно
Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко таки получил свою порцию зеленки от ура-патриотов страны. "Шоколадного короля" всея Незалежной облили лекарственным раствором возле входа в метро Крещатик, когда он направлялся в кабмин после торжественных мероприятий по случаю Дня независимости.
Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале издания "Страна.ua".
Судя по видео, зеленка залила Петру Алексеевичу левый глаз и капельками попала на лоб.

Как отмечает УНИАН, все произошло уже после шествия так называемого марша защитников – участников, в том числе, военной кампании киевского режима против Донбасса.
Политика в места инцидента увезла машина полиции. Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого нападавшего. Молодой человек был одет не в камуфляжную форму, в которой ветераны шествовали по центру Киева.

Напомним, молодецкая забава украинских радикалов и националистов бросать в мусорные ящики разных политиков и обливание их зеленкой стала популярна после "революции гидности". За что именно был "наказан" пан Петро, который все лето возил ягоды и фрукты военным ВСУ в зону вооруженного конфликта в Донбассе, пока неизвестно.

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