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Порошенко облили зеленкой на Дне независимости - видео
24 августа 2021, 19:55 • 201 • Политика
Злоумышленника поймали, что им двигало пока неизвестно
Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко таки получил свою порцию зеленки от ура-патриотов страны. "Шоколадного короля" всея Незалежной облили лекарственным раствором возле входа в метро Крещатик, когда он направлялся в кабмин после торжественных мероприятий по случаю Дня независимости.
Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале издания "Страна.ua".
Судя по видео, зеленка залила Петру Алексеевичу левый глаз и капельками попала на лоб.
Как отмечает УНИАН, все произошло уже после шествия так называемого марша защитников – участников, в том числе, военной кампании киевского режима против Донбасса.
Политика в места инцидента увезла машина полиции. Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого нападавшего. Молодой человек был одет не в камуфляжную форму, в которой ветераны шествовали по центру Киева.
Напомним, молодецкая забава украинских радикалов и националистов бросать в мусорные ящики разных политиков и обливание их зеленкой стала популярна после "революции гидности". За что именно был "наказан" пан Петро, который все лето возил ягоды и фрукты военным ВСУ в зону вооруженного конфликта в Донбассе, пока неизвестно.
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