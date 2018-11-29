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Порошенко обещал военным зарплату в 10 тысяч гривен в случае «наземной агрессии» России

29 ноября 2018, 02:54  •  58 • Политика
Порошенко обещал украинским военнослужащим повышение минимальной зарплаты с началом Нового года. «Я приехал сейчас из армии и говорю: с 1 января украинский воин будет получать 10 тысяч гривен», — отметил президент Украины. При этом, добавил украинский лидер, если Россия по каким-то причинам решит перейти к «наземной агрессии» против Украины, ВСУ даже не потребуется ждать 1 января. Повышение денежного довольствования произойдет с первого дня войны.
Обо всем этом украинский лидер рассказал в эфире телеканала «112 Украина». Он также отметил, что уже поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) подготовить всю необходимую документацию.
Напомним, что 26 ноября Верховная рада проголосовала за введение в 10 регионах Украины военного положение. Ожидается, что оно продлится 30 дней.
Причиной для подобных действий стал инцидент, произошедший в Кечренском проливе 25 ноября. Три украинских корабля там нарушили государственную границу России и были задержаны береговой охраны. Впоследствии все 24 члена экипажа морских судов были аретсованы.
«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить повышенное финансирование (военных — здесь и далее прим. ред.). Хочу подчеркнуть, что по моему поручению СНБО принял решение о том, что с 1 января 2019 года уровень денежного обеспечения в армии повышается минимум до 10 тысячи гривен в месяц. Если мы введем военный компонент военного положения, то в случае вторжения (России) повышение будет с этого же дня», — суммировал ситуацию Порошенко.

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