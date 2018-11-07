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Порошенко обещал Украине экономическую «туркоинтеграцию» уже в 2019 году

07 ноября 2018, 01:09  •  31 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что соглашение о свободной торговле между его страной и Турцией может быть заключено уже в начале 2019 года.
Петр Порошенко планирует заключить соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. При этом глава государства подчеркнул, что рассчитывает, что данный договор будет подписан и вступит в силу уже к началу 2019 года.
Об этом Порошенко сообщил в Twitter. Там же он добавил, что сейчас позиции Киева и Анкары по поводу соглашения крайне близки.
Напомним, что на прошлой неделе Порошенко посетил Стамбул и встретился там с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Незадолго до встречи со своим коллегой глава Украины отметил, что считает отношения с Турцией стратегически важными для его страны.
«Надеюсь, к началу нового года будет заключено соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Позиции наших стран по соглашению сходятся на 96%», - сказал Порошенко.
Сподіваюся, до початку нового року буде укладено Угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною - позиції наших країн щодо Угоди сходяться на 96%. Позиція Туреччини відрізняється лише в галузі сільського господарства, України – в галузі текстилю https://t.co/709nvP8EsP
— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 ноября 2018 г.

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