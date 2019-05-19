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Порошенко о своём президентстве: время всё расставит по местам

19 мая 2019, 21:39  •  48 • Украина
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что в настоящее время сложно оценить тот путь, который страна прошла с 2014 года. По словам президента, «время всё расставит по своим местам».
 
РИА Новости
 

«Сейчас... трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели с 2014 года. Время всё расставит по своим местам. Рано или поздно оно отделит грешное от праведного», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Ранее Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что он не смог установить мир на Украине.

20 мая состоится церемония инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

Политик пригласил всех желающих в Мариинский парк в Киеве, чтобы посмотреть трансляцию мероприятия на телеэкране.

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