«Порошенко нужны потопленные корабли»: Украина вновь готовит проход военных судов через Керченский пролив

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении властей страны в ближайшее время вновь осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, с этим вопросом «нельзя медлить». Кроме того, секретарь СНБО пригласил к участию в грядущей операции международных партнёров Украины, наблюдателей и корабли НАТО. В российском МИД назвали эти заявления абсолютно безответственными. В ведомстве считают, что слова Турчинова призваны усугубить ситуацию в регионе. Эксперты отмечают, что никаких ограничений на передвижение кораблей украинских ВМС нет, если они осуществляются согласно установленным нормам. В то же время повторная попытка совершить провокацию будет пресечена, уверены аналитики.

Украина планирует осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив и надеется привлечь к этому своих международных партнёров. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределённые новые морские границы в Чёрном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — сказал Турчинов в интервью BBC Украина.

По его словам, «с этим вопросом нельзя медлить». Более того, украинские власти предлагают своим партнёрам принять участие в этом проходе из черноморских украинских портов в Азовское море.

«Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях с целью доказать всему миру, что Украина и её моряки не нарушают никаких законов и международных правил», — отметил секретарь СНБО.

«У нас нет альтернативы таким действиям», — заявил Турчинов.

Он также добавил, что появление в акватории Азовского моря кораблей НАТО «было бы очень логичным», однако пока такая инициатива «не получила ответа».

«Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», — отметил Турчинов.

На этом фоне в среду, 19 декабря, в порт Одессы зашёл разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo (H87). Это первый корабль стран — членов НАТО, прибывший в украинский порт после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Первое фото этого корабля в своём Facebook опубликовал глава проекта «Майдан закордонних справ» Андрей Клименко, по словам которого этот снимок сделал военно-морской атташе британского посольства Дэн Халлетт.

Кроме того, 19 декабря президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и американским послом в Киеве Мэри Йованович. По словам Порошенко, стороны скоординировали свои подходы к продолжению международного давления на Россию.

«Мы уверены, что международные санкции против России и перспективы их укрепления, в том числе за акт агрессии в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины», — заявил Порошенко.

Гидрографическое разведочное судно HMS Echo (H87) Британского Королевского флота в порту Одессы

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© Andrii Klymenko

«Последняя провокация не устроила Порошенко»

Заявление Александра Турчинова о намерении вновь провести украинские военные корабли через Керченский пролив в России встретили с недоумением. Так, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, киевские власти фактически объявили о подготовке новой провокации.

«Это абсолютно безответственно и призвано лишь усугубить ситуацию, притом что многие партнёры Украины занимаются поиском реальных путей деэскалации. И на фоне этих попыток, которые в том числе предпринимает целый ряд европейских государств, делать такое заявление — это просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT отметил, что в преддверии грядущих президентских выборов определённые силы на Украине пытаются «строить из себя этаких вояк».

«Никаких оснований для второй волны антироссийской истерии нет, потому что все правила прохождения через Керченский пролив обозначены и всем известны, — подчеркнул парламентарий. — Навигационный проход под Керченским мостом очень узкий, соответственно, необходимо наличие лоцмана, который будет руководить движением корабля. Так что если нашего представителя на борту не будет, проход просто недопустим».

Собеседник RT добавил, что всем известно о необходимости заранее уведомить российскую сторону о намерении пройти под Крымским мостом, ведь только после этого корабль может спокойно преодолеть Керченский пролив по установленному графику.

«Я не понимаю, зачем анонсировать этот незаконный проход, если можно подать заявку в установленном виде. РФ не нарушает и не задевает абсолютно ничьих прав и интересов, а все технические и транспортные средства, используемые для незаконного пересечения границы, не должны полежать возврату, — отметил он.

Волкер надеется, что военное положение на Украине не будет продлено «Так что украинцы могут пересекать наши границы до тех пор, пока у них не останется ни одной надувной лодки», — заявил Шерин.

По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, «украинская власть от агрессии перешла к мазохизму», если она показательно демонстрирует пренебрежение к жизни своих граждан. Он также отметил, что никто не против прохода кораблей через Керченский пролив с соблюдением всех норм и требований морского права.

«Если Турчинов говорит о таком походе — никаких проблем быть не может. Другой вопрос, если киевские политики опять решили выставить своих военнослужащих живым щитом и кинуть на очередную провокацию. Безусловно, последняя провокация не устроила Порошенко: ему нужна была кровь и потопленные корабли ВМСУ, а не ювелирная работа наших пограничников. Я не удивлюсь, если в этот раз Украина специально затопит их, лишь бы выставить Россию агрессором. В борьбе за власть и сохранение своей свободы Порошенко не будет выбирать методы», — добавил Белик.

В беседе с RT экономист и политолог Александр Дудчак отметил, что Киев хочет превратить подконтрольную другому государству территорию в свой проходной двор, при этом разрывая все договоры и не считая себя обязанными выполнять какие-то законные нормы и правила.

«Украина хочет затащить туда ещё и флот НАТО, но всё имеет свои границы. Вполне понятно, чего хочет Турчинов. По поводу оккупации Крыма: Турчинов, похоже, держит население свой страны и международное сообщество за дураков. События в Крыму произошли не на пустом месте — это было решением населения. Крымчан вынудили спасаться от той власти, которая несла им угрозу. А Турчинов — один из тех людей, который подтолкнул Крым к принятию такого решения», — добавил эксперт.