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Порошенко: никто не способен остановить Украину

13 января 2019, 15:09  •  178 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной Православной церкви Украины».
 
Reuters
 

«Украинская независимость сейчас, с созданием автокефальной Православной церкви Украины, стала крепче. Наша единая церковь стала духовным фундаментом Украинского государства», — написал Порошенко в Twitter.

Он также добавил, что никто не способен остановить Украину.

«Мы завоевали нашу независимость, но это не завершение, а только начало — нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.

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