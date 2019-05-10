«Порошенко никак не успокоится»: Зеленский призвал Раду не затягивать с определением даты его инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады «не трястись за свои мандаты» и назначить дату инаугурации на 19 мая. Он отметил, что покидающий свой пост глава государства Пётр Порошенко перед уходом пытается назначить нужных ему людей в Верховный суд и руководство армии. Между тем украинские парламентарии придумывают всё новые оправдания, чтобы отложить вступление Зеленского в должность. В частности, представитель Радикальной партии Олег Куприенко заявил, что 19 мая — это, согласно «астрономическим» данным, «гнилое воскресенье», когда ничего нельзя начинать. Эксперты считают, что депутаты пытаются избежать роспуска Рады.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады не затягивать с назначением даты его инаугурации. Ранее в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию он подчеркнул, что инаугурацию необходимо провести 19 мая.

«На ближайшем заседании вы обязаны назначить инаугурацию на 19 мая. Этого требую не я, а народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки», — заявил Зеленский в своём видеообращении.

Он отметил, что пока депутаты Рады «трясутся за свои мандаты», его предшественник Пётр Порошенко совершает «необратимые действия». В частности, он напомнил, что за последние дни действующий глава государства назначил судей Верховного суда, раздал звания генералов более чем 20 лицам, наградил званием «Герой Украины» главу СБУ Василия Грицака.

«Я понимаю, что бесполезно что-то объяснять человеку, который говорит: «Я готов подставить плечо», — а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали и нормальный воспитанный человек ждёт трансфер до аэропорта. Но не Порошенко. Он никак не успокоится. Тащит полотенца, тапочки и берёт всё подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперёд. Вам ещё таможню и паспортный контроль проходить», — подчеркнул Зеленский.

Ранее в четверг, 10 мая, на Украине выступили с очередными инициативами по переносу даты инаугурации Владимира Зеленского с 19 мая. Так, народный депутат от Радикальной партии Олег Куприенко объяснил необходимость изменений «обычными солнечно-лунно-земными связями, связанными с гравитацией».

«Если смотреть на такие вещи — как, когда и что начинать, — то я как человек, который изучал астрономию (вероятно, речь идёт об астрологии. — RT), очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт. 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, в которое никто ничего хорошего не начинает и вообще ничего начинать делать нельзя», — сказал Куприенко в эфире телеканала «112 Украина».

Наряду с этим депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предложил провести инаугурацию Владимира Зеленского 1 июня. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Зал заседаний Верховной рады

© Пресс-служба Верховной Рады Украины

Выбранную Зеленским дату инаугурации также раскритиковал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он подчеркнул, что третье воскресенье мая на Украине считается траурным днём — это День памяти жертв политических репрессий. По его словам, президент не имеет права на «глумление над памятью миллионов» людей.

«Верховная рада игнорирует Владимира Зеленского. Встречу с ним проигнорировали лидеры парламентских фракций, теперь рассказывают о «гнилом воскресенье». Какие идеи ещё есть? Может, отменить инаугурацию из-за прохладной погоды, дождя или полнолуния? Депутаты так опасаются, что Зеленский распустит Раду, что готовы на любые глупости. Тем самым они выставляют себя на посмешище», — подчеркнул источник RT в Радикальной партии.

Представитель партии «Батькивщина» напомнил, что Владимир Зеленский может распустить Раду до 27 мая, поэтому законодатели стараются затянуть проведение инаугурации.

«Никто не даст ему это сделать. Все парламентские фракции рассчитывают, что рейтинг нового президента рухнет до парламентских выборов и ему придётся договариваться. Формально у Зеленского есть право распустить парламент — коалиции уже давно нет. До выборов Рада, скорее всего, не будет сотрудничать с новым президентом. Зеленскому прямо говорят, что он лишний в украинской политике. Ещё вчера он смешил публику на своих концертах, а завтра уже будет руководить страной», — пояснил собеседник.

Зеленский — первый президент Украины, который так долго не может приступить к выполнению своих обязанностей, заметил в разговоре с RT источник в партии «Народный фронт».

«Общество уже неделю готовят к тому, что раньше июня никакой инаугурации не будет. В социальных сетях пишут даже, что нельзя делать это ни в один день в мае — все они неудачные. Какой бред готовы нести люди, чтобы остаться ещё на полгода у власти! Это просто дикость», — заметил он.

Согласно законодательству роспуск Верховной рады главой государства возможен только до 27 мая, то есть по меньшей мере за шесть месяцев до окончания полномочий нынешнего состава парламента.

«Депутаты Рады извращаются как хотят»

Как считает политолог и экономист Александр Дудчак, заявление депутата от Радикальной партии Олега Куприенко про «астрономическую» нецелесообразность проведения инаугурации президента Украины 19 мая говорит об уровне парламента страны.

«У них вся Верховная рада не по фэншуй, что уж им жаловаться на «гнилое воскресенье». Это просто говорит об уровне людей, которые занимаются законодательством в стране. Интересно, какую именно астрономию он (Куприенко. — RT) изучал, обычно этим занимаются астрологи. Им, наверное, надо в штат взять шамана с бубном», — пояснил собеседник RT.

Эксперт полагает, что действующие законодатели пытаются любыми путями затянуть процесс проведения инаугурации из-за опасения роспуска Рады.

«Это совсем неудачная попытка перенести даты. Более глупую причину найти было сложно. Извращаются как хотят. Может, они так издеваются над Зеленским. Это не красит ни законодателя, ни представителя власти. Пора менять Раду, это ещё одно подтверждение тому, что там засиделись шаманы», — заметил Дудчак.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко полагает, что процесс назначения даты инаугурации довели до абсурда.

«Один говорит, что день «гнилой», другой говорит, что нельзя 19 мая, потому что Сатурн не так стоит. С моей точки зрения, они просто оттягивают дату инаугурации. Депутаты на данный момент хотят максимально отложить инаугурацию, чтобы Зеленский не смог разогнать Верховную раду», — заявил он в разговоре с RT.

По его мнению, назначение даты инаугурации станет первой проверкой для Владимира Зеленского как президента и покажет, насколько он может взаимодействовать с парламентом и его контролировать.

«В Верховной раде зарегистрировано четыре или пять постановлений с разными датами, я не удивлюсь, что может появиться ещё несколько. Я так понимаю, в Раде нет политического единства, когда провести инаугурацию. 19 мая — это предложил Зеленский, но согласятся ли депутаты — большой вопрос», — заметил Охрименко.