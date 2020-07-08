Порошенко незаконно переправили через границу

Петр Порошенко. Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В уголовном преступлении обвинили бывшего военного

Следователи Главного следственного управления Госбюро расследований сообщили о подозрении экс-руководителю воинской части Госпогранслужбы Украины, который в январе 2018 г. дал указание своим подчиненным пропустить Петра Порошенко, являвшегося на тот момент президентом страны, членов его семьи и сопровождавших лидера нации граждан через государственную границу "вне существующего пункта пропуска". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГБР.

В настоящий момент следователи проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства ГПСУ и Управления госохраны Незалежной к переправке через украинский рубеж бывших чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности в течении трех лет, говорится в сообщении.

Напомним, путешествие пана Порошенко с чадами и домочадцами на Мальдивские острова бурно обсуждалось в Незалежной. Оппозиционные политики и простые украинцы резко критиковали этот отдых лидера нации в период падения экономики страны и вялотекущего вооруженного конфликта в Донбассе. Местные журналисты провели тогда собственное расследование на счет того, на какие средства путешествовал президент и его окружение.

По данным программа "Схемы", Петр Алексеевич якобы арендовал целый остров и выложил за весь отдых 14 млн грн. Но главным оказалось даже не это, а тот факт, что верховный главнокомандующий и семья выезжала из соборной по поддельным паспортам.

