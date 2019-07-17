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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

17 июля 2019, 12:54  •  62 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил на брифинге директор ведомства Роман Труба.
 
© Petro Poroshenko/via Globallookpress.com globallookpress.com
 

«Пётр Порошенко сегодня на допрос не явился... Будет повторно вызываться для проведения следственных действий», — цитирует Трубу Интерфакс-Украина.

Он выразил надежду, что политик даст показания.

О том, что Порошенко вызван в ГБР, стало известно 11 июля. 

При этом не уточнялось, в рамках какого именно из уголовных производств бывшего украинского лидера собираются допрашивать.

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