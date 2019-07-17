Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил на брифинге директор ведомства Роман Труба.

«Пётр Порошенко сегодня на допрос не явился... Будет повторно вызываться для проведения следственных действий», — цитирует Трубу Интерфакс-Украина.

Он выразил надежду, что политик даст показания.

О том, что Порошенко вызван в ГБР, стало известно 11 июля.

При этом не уточнялось, в рамках какого именно из уголовных производств бывшего украинского лидера собираются допрашивать.