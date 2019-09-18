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Порошенко не явился на допрос в ГБР

18 сентября 2019, 15:24  •  47 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
 
© Globallookpress.com
 

«Пётр Порошенко не явился на допрос. Повестка будет направлена повторно», — приводит Интерфакс-Украина сообщение пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой.

Ближайшие допросы экс-президента Украины в ГБР запланированы на 27 сентября и 3 октября.

Как указывали в ведомстве, Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах.

Ранее руководитель ГБР Украины Роман Труба осудил бывшего президента страны за «уход от допросов с использованием сомнительных причин». 

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