Порошенко не явился на допрос в ГБР

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

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«Пётр Порошенко не явился на допрос. Повестка будет направлена повторно», — приводит Интерфакс-Украина сообщение пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой. Ближайшие допросы экс-президента Украины в ГБР запланированы на 27 сентября и 3 октября. Как указывали в ведомстве, Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Ранее руководитель ГБР Украины Роман Труба осудил бывшего президента страны за «уход от допросов с использованием сомнительных причин».

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