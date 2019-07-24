Порошенко не стал игнорировать повторный вызов и пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее Госбюро уже вызывало Порошенко на допрос, но в первый раз он проигнорировал вызов. Тогда ведомство повторно направило ему свое обращение.

Ранее глава Госбюро Роман Труба сообщил о том, что Порошенко подозревается в возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, которые были получены преступным образом в ходе продажи завода "Кузница на Рыбальском".

Экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов ранее обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о том, что Порошенко причастен к отмыванию денег и неуплате налогов со средств, полученных при продаже завода "Кузница на рыбальском". По сведениям Портнова, Петр Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов через свои офшорные компании, заключив фиктивную сделку за счёт средств, украденных у армии Украины.