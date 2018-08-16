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Порошенко не смог сформировать антикоррупционный суд до конца года
16 августа 2018, 16:54 • 69 • Политика
Антикоррупционный суд Украины не сформируют до конца года, как обещал украинский президент Петр Порошенко.
Стало известно о том, что высший антикоррупционный суд не удастся сформировать к концу этого года. Напомним, его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда, в таком случае Киев мог получать от Европы новое кредитование.
Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Верховной Радой 7 июня. Сообщается, что суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу.
Позже, уже 16 июня, Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд Украины должен быть сформирован до декабря текущего года. Однако сейчас стало известно о том, что до конца этого года суд сформирован не будет.
«Я думаю, что в марте суд будет сформирован. Но я не сказал, что заработает. Для этого нужно немного времени, - рассказал журналистам председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков. - Я думаю, что к концу весны».
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