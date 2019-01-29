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Порошенко не рискнул выдвигаться в президенты от "Блока Петра Порошенко" после череды скандалов

29 января 2019, 18:39  •  102 • Политика
Петр Порошенко выдвинулся в качестве кандидата на выборы президента Украины, которые пройдут в марте этого года. Однако от "Блока Петра Порошенко" после череды скандалов идти он не рискнул.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов вновь выдвигаться на должность президента страны. Напомним, выборы президента на Украине пройдут 31 марта. О выдвижении Порошенко сообщил в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Событие проходит в эти дни в Киеве.
Порошенко сказал, что мандат он просит у избирателей, таким образом, надеясь "гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции". В своей речи он говорил о независимости Украины, курс на которую он планирует продолжать. Кроме того, Порошенко обещал "вернуть территориальную целостность Украины". Таким образом, по его словам, будет возвращен и мир. Словом, риторика Петра Порошенко мало чем отличается от известной. Беда лишь в том, что Минские соглашения так и не выполняются, а война в Донбассе продолжается с 2014 года.
На предстоящие выборы глава государства идет как самовыдвиженец. Предполагалось, что он может выдвинуться от "Блока Петра Порошенко", но сделать он это не рискнул. Доверие к партии на Украине крайне низкое. Один скандал следует за другим, что не добавляет баллов.
К слову, ФАН пишет, что Порошенко уже подготовили "веселую провокацию", автором которой стал блогер и журналист Анатолий Шарий. Он рассказал, что на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" прибудут специальные люди с плакатами "Отстань от Шария" и "Извинись перед Шарием".

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