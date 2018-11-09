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Порошенко не принял заявление генпрокурора Украины об отставке

09 ноября 2018, 21:09  •  67 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко не удовлетворил прошение генерального прокурора Юрия Луценко об отставке, передаёт Интерфакс-Украина.
 
Reuters
 

«Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов за отставку во время рейтингового голосования)», — сообщили агентству в администрации Порошенко.

Там также отметили, что перед Луценко «стоят важные задачи».

Ранее Луценко рассказал об «остром разговоре» с Порошенко после того, как тот узнал о его намерении уйти в отставку. 

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