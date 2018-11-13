Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ

Украинский лидер Пётр Порошенко отказался приехать на встречу с епископами УПЦ, заявили в пресс-службе церкви.

Как отмечается, по инициативе Порошенко на 13 ноября была назначена его встреча с епископатом УПЦ в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

«На условленную дату епископат Украинской православной церкви собрался в Киево-Печерской лавре. В этот же день было проведено экстренное заседание Священного синода Украинской православной церкви, принявшего решение созвать Собор епископов УПЦ», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что публичные заявления руководителей государства можно расценивать как направленные против УПЦ.

Сообщается, что Собор епископов церкви решил встретиться с президентом, но не в «украинском доме», а в Киево-Печерской лавре.

«Об этом решении было сразу доложено президенту. Однако президент от встречи отказался», — говорится в заявлении.

Ранее в Киеве началось заседание Священного синода Украинской православной церкви.