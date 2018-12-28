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Порошенко не попал в топ-3 президентского рейтинга на Украине

28 декабря 2018, 18:54  •  107 • Политика
Политик Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и парламентарий Юрий Бойко вновь стали лидерами президентского рейтинга на Украине по результатам соцопроса, проведенного исследовательским центром "София" в конце декабря. Петр Порошенко не попал в топ-3 фаворитов президентской гонки.
Согласно данным социологического исследования, кандидатуру Юлии Тимошенко в качестве следующего президента Украины готовы поддержать 16,9% граждан страны. Фигуру Зеленского на посту президента поддержали бы 11,3% респондентов.
Нардеп Юрий Бойко замыкает тройку лидеров. Его президентом Украины готовы были бы избрать 10,9% опрошенных.
Порошенко следует в президентском рейтинге на четвертом месте. За него свои голоса готовы отдать 9,4% респондентов.

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