Порошенко не попал в топ-3 президентского рейтинга на Украине

Политик Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и парламентарий Юрий Бойко вновь стали лидерами президентского рейтинга на Украине по результатам соцопроса, проведенного исследовательским центром "София" в конце декабря. Петр Порошенко не попал в топ-3 фаворитов президентской гонки.

Согласно данным социологического исследования, кандидатуру Юлии Тимошенко в качестве следующего президента Украины готовы поддержать 16,9% граждан страны. Фигуру Зеленского на посту президента поддержали бы 11,3% респондентов.

Нардеп Юрий Бойко замыкает тройку лидеров. Его президентом Украины готовы были бы избрать 10,9% опрошенных.

Порошенко следует в президентском рейтинге на четвертом месте. За него свои голоса готовы отдать 9,4% респондентов.