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«Порошенко не доверяет Варфоломею»: в Московском Патриархате прокомментировали соглашение между Украиной и Константинополем

04 ноября 2018, 11:24  •  147 • Политика
Подписанное президентом Украины и Константинопольским Патриархом соглашение еще не означает создание Украинской автокефальной Церкви, напомнил Владимир Легойда.
Подписание соглашения между президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем еще не означает создание на Украине автокефальной Церкви, настаивает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.
В своем телеграм-канале он указал на некорректность заголовков в СМИ и отметил, что договоренности между Фанаром и Киевом не влияют на жизнь миллионов православных христиан на Украине.
В свою очередь председатель Синодального информационного отдела Украинской Церкви (Московского Патриархата) Архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) обратил внимание на тот факт, что Порошенко не доверяет обещаниям Патриарха Варфоломея и требует гарантий их выполнения.
«Чтобы он не обманул его в очередной раз и выполнил обещание, которые, скорее всего, давал во время предыдущих встреч", - цитирует комментарий Архиерея ТАСС.
Архиепископ Климент также напомнил, что Конституция Украины требует дистанцирования государства от церковных дел. По его мнению, действия Порошенко являются антиконституционными и должны быть надлежащим образом оценены.

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