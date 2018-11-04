«Порошенко не доверяет Варфоломею»: в Московском Патриархате прокомментировали соглашение между Украиной и Константинополем

Подписанное президентом Украины и Константинопольским Патриархом соглашение еще не означает создание Украинской автокефальной Церкви, напомнил Владимир Легойда.

Подписание соглашения между президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем еще не означает создание на Украине автокефальной Церкви, настаивает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

В своем телеграм-канале он указал на некорректность заголовков в СМИ и отметил, что договоренности между Фанаром и Киевом не влияют на жизнь миллионов православных христиан на Украине.

В свою очередь председатель Синодального информационного отдела Украинской Церкви (Московского Патриархата) Архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) обратил внимание на тот факт, что Порошенко не доверяет обещаниям Патриарха Варфоломея и требует гарантий их выполнения.

«Чтобы он не обманул его в очередной раз и выполнил обещание, которые, скорее всего, давал во время предыдущих встреч", - цитирует комментарий Архиерея ТАСС.

Архиепископ Климент также напомнил, что Конституция Украины требует дистанцирования государства от церковных дел. По его мнению, действия Порошенко являются антиконституционными и должны быть надлежащим образом оценены.