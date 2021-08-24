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Порошенко назвал Зеленского виновным в нападении на него с зеленкой

24 августа 2021, 23:35  •  54 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Хозяин "Рошена" считает, что экс-комик боится его больше, чем Путина
Лидер "Евросолидарности" и экс-глава государства Петр Порошенко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в причастности к нападению на него в центре Киева мужчины с зеленкой. Заявление хозяина "Рошена" приводит его партия на своем сайте.
"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем (президента РФ Владимира) Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей", – заявил Петр Алексеевич.
По его словам, лидер государства спрятал "этих негодяев" чуть ли не в своем офисе на Банковой улице в Киеве. "Шоколадный король" всея Незалежной призвал пана Зеленского не бояться его и тут же обещал "вернуть" каждый клочок украинской земли, хоть в Крыму, хоть в Донбассе.
Напомним, ранее во вторник, 24 августа, после проведения торжественных мероприятий в честь Дня независимости и марша ветеранов участников АТО в зоне конфликта в шахтерском регионе некий мужчина облил оружием "революции гидности" – зеленкой – лицо пятого президента соборной. Злоумышленника быстро задержали.
Им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения, сообщает сайт Нацполиции. Юноше грозит до пяти лет тюрьмы.
Телеграм-канал "Столица" опубликовал фотографию парня, который, как утверждается в аккаунте, надругался над конфетным магнатом. Также авторы страницы разместили фото самого Петра Алексеевича без маски для тех, кто не поверил, что в реальности его лицу был причинен серьезный ущерб.
Есть Зеленский, а есть Зелёнский. pic.twitter.com/V7wOPIvPcD
— Голос Мордора (@spacelordrock) August 24, 2021

Добавим, что в сегодняшней праздничной речи Зеленский умудрился не вспомнить не только свергнутого в результате госпереворота Виктора Януковича, но и своего предшественника на президентском посту – Порошенко.

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