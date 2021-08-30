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Порошенко назвал вопрос, который Зеленский точно не должен задавать Байдену

30 августа 2021, 21:40  •  27 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко перед встречей Владимира Зеленского с Джо Байденом озвучил свои советы.
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко записал видеообращение в преддверии визита Зеленского в Вашингтон.
Изначально переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского должны были состояться в конце августа, напоминает "Дни.ру". Но затем в Белом доме заявили об изменении срока встречи. Сообщалось, что Белому дому пришлось перенести встречу из-за завершения вывода американских войск из Афганистана.
Порошенко в своём напутственном видео подчеркнул, что нынешнему президенту Незалежной необходимо добиться хороших личных отношений с хозяином Белого дома. По его словам, уровень доверия между администрациями двух стран не должен уступать тому, что было при его власти.
Кроме того, Порошенко посоветовал Зеленскому не повышать тон и не ставить прямых вопросов наподобие "Почему Украина до сих пор не в НАТО?".
По мнению экс-лидера Украины, реальным результатом встречи двух политиков будет согласие Джо Байдена посетить Незалежную.
"Безусловно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи", - добавил Порошенко.

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