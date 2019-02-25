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Порошенко назвал Украину одной из самых свободных стран бывшего СССР

25 февраля 2019, 17:09  •  126 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что самой свободной и демократичной среди бывших советских республик, за исключением Балтийских стран, является Украина. Об этом, как сообщает lb.ua, он сказал на встрече с молодёжью в Переяславе-Хмельницком.
 
Reuters
 

«За исключением Балтийских стран, Украина — самая свободная среди бывших советских республик с самым высоким уровнем демократии и самым высоким уровнем свободы», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина должна быть образцом демократии.

Ранее Порошенко заявил, что предстоящие украинские парламентские и президентские выборы станут «тестом на демократию» для его страны.

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