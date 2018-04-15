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Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе
15 апреля 2018, 17:24 • 91 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.
Reuters
«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе», — говорится в сообщении в Twitter.
По его словам, подтверждением этому является тот факт, что военнослужащие ВСУ проходили курс контрштурмовых действий для маленьких групп SWAT (Special Weapons and Tactics) в Польше, где показали лучший результат.
Ранее Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины.
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