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Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе

15 апреля 2018, 17:24  •  91 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.
 
Reuters
 

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе», — говорится в сообщении в Twitter.

По его словам, подтверждением этому является тот факт, что военнослужащие ВСУ проходили курс контрштурмовых действий для маленьких групп SWAT (Special Weapons and Tactics) в Польше, где показали лучший результат.

Ранее Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины.

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