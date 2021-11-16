Порошенко назвал указ Путина по Донбассу "пощёчиной" и снова призвал Запад заступиться за Украину

Экс-президент Украины Пётр Порошенко возмутился указом Владимира Путина о поставках гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР.

15 ноября Владимир Путин решил поставлять гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам. По этому поводу бывший глава Украины Порошенко разразился гневным постом в собственном Telegram-канале. Он назвал решение президента России "издевательством" и "пощёчиной" тем, кто по-прежнему надеялся на мирный исход конфликта.

По мнению Порошенко, указ Путина стал вызовом не только для Киева, но и для "коллективного Запада". И на этом лидер России останавливаться не намерен, пишет украинский политик.

Указ Путина Порошенко считает элементом "гибридной агрессии" со стороны Кремля, который стремиться полностью поглотить бывшие юго-восточные украинские территории.

Киевский политик уверен, что Запад должен ответить Москве новыми санкциями, а также остановить сертификацию "Северного потока – 2".