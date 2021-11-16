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Порошенко назвал указ Путина по Донбассу "пощёчиной" и снова призвал Запад заступиться за Украину
16 ноября 2021, 05:25 • 106 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко возмутился указом Владимира Путина о поставках гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР.
15 ноября Владимир Путин решил поставлять гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам. По этому поводу бывший глава Украины Порошенко разразился гневным постом в собственном Telegram-канале. Он назвал решение президента России "издевательством" и "пощёчиной" тем, кто по-прежнему надеялся на мирный исход конфликта.
По мнению Порошенко, указ Путина стал вызовом не только для Киева, но и для "коллективного Запада". И на этом лидер России останавливаться не намерен, пишет украинский политик.
Указ Путина Порошенко считает элементом "гибридной агрессии" со стороны Кремля, который стремиться полностью поглотить бывшие юго-восточные украинские территории.
Киевский политик уверен, что Запад должен ответить Москве новыми санкциями, а также остановить сертификацию "Северного потока – 2".
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