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Порошенко назвал цель митинга в Киеве 8 декабря
07 декабря 2019, 15:39 • 180 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал цель запланированного на 8 декабря митинга на Майдане в Киеве в преддверии нормандского саммита в Париже.
@poroshenko Twitter
«Вече, которое собирается на Майдане в 13:00 (14:00 мск. — RT) в воскресенье — это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того чтобы Россия, Франция, Германия услышали — мы за эти «красные линии» не выйдем», — приводит его заявление во время телемарафона «Красные линии» Интерфакс-Украина.
При этом Порошенко выразил мнение, что отсутствие результатов по итогам нормандского саммита не станет для Украины катастрофой.
«Ничего страшного. Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», — призвал он.
Ранее «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали украинцев выйти на митинг в Киеве накануне переговоров «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Порошенко также посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому избегать встречи «с глазу на глаз» с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящем саммите в нормандском формате.
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