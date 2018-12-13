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Порошенко назвал три вещи, которых «боится Россия»

13 декабря 2018, 17:39  •  319 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назвал три вещи, которых, по его мнению, «боится Россия». Об этом глава государства написал в Twitter.
 
© Reuters
 

«Россия боится трёх вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, (президент России Владимир. — RT) Путин ненавидит европейский успех Украины», — заявил Порошенко.

В августе Порошенко рассказал, что может «остановить» Россию.

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