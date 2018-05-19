Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полиция предотвратила более тяжкие последствия»: напавшие на церковь в Грозном ...
Железнодорожный «Северный поток» может пойти в Германию через Калининград и Пете...
Украинские дельфины умерли как патриоты (Обзор ИноСми)
В Госдуме назвали фантомной болью планы Порошенко использовать Крымский мост
Главная / Украина

Порошенко назвал три главных достижения на посту президента

19 мая 2018, 20:24  •  120 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назвал своими главными достижениями на посту главы государства усиление украинской армии, подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также безвизовый режим с более чем 100 странами.
 
globallookpress.com © Kay Nietfeld/dpa
 

«Только что вернулся с фронта и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, но и имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета», — приводит его слова УНИАН.

Он добавил, что власти страны в настоящее время тратят 6% ВВП на обороноспособность Украины. По его словам, другие государства тратят на эти цели «только по 1% ВВП».

Ранее Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

120
Источник
Похожие новости
19 мая 2018, 20:24
Савченко наняла новых адвокатов
19 мая 2018, 14:09
Железнодорожный «Северный поток» может пойти в Германию через Калининград и Петербург
19 мая 2018, 14:09
Армения: десять дней Никола Пашиняна

19 мая 2018, 17:09
В исполкоме СНГ прокомментировали решение Украины об отзыве своих представителей
19 мая 2018, 15:24
Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ
19 мая 2018, 13:54
Порошенко уверен, что Украина станет членом «большой европейской семьи»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 мая 2018, 23:09
«Местные жители разобрали ботинки убитых бойцов»
15 мая 2018, 06:10
«Кинжальный» вердикт России
18 мая 2018, 21:54
Первое поражение США в торговой войне с КНР
17 мая 2018, 10:10
"Цусима 2.0" не за горами?
18 мая 2018, 16:54
Ангела Меркель заговорила в Сочи по-русски
18 мая 2018, 05:39
Самая страшная западная угроза: антироссийские санкции могут отменить!
12 мая 2018, 22:54
Украина победила в споре о Крыме сама с собой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.