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Порошенко назвал три главных достижения на посту президента
19 мая 2018, 20:24 • 120 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назвал своими главными достижениями на посту главы государства усиление украинской армии, подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также безвизовый режим с более чем 100 странами.
globallookpress.com © Kay Nietfeld/dpa
«Только что вернулся с фронта и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, но и имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета», — приводит его слова УНИАН.
Он добавил, что власти страны в настоящее время тратят 6% ВВП на обороноспособность Украины. По его словам, другие государства тратят на эти цели «только по 1% ВВП».
Ранее Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).
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