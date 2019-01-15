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Порошенко назвал свою цель на ближайшие пять лет
15 января 2019, 19:10 • 147 • Украина
В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой, заявил президент страны Пётр Порошенко.
©president.gov.ua
«Моя цель на следующие пять лет — сделать Украину энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.
Он также призвал прекратить практику, когда «кто-то крадёт газ, а потом списывает это на государственный долг».
В начале 2018 года Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины. По его словам, благодаря решению Стокгольмского арбитража страна «соскочила с газового крючка» «Газпрома».
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