Порошенко назвал свою цель на ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой, заявил президент страны Пётр Порошенко.

«Моя цель на следующие пять лет — сделать Украину энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Он также призвал прекратить практику, когда «кто-то крадёт газ, а потом списывает это на государственный долг».

В начале 2018 года Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины. По его словам, благодаря решению Стокгольмского арбитража страна «соскочила с газового крючка» «Газпрома».