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Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом»

20 июня 2019, 01:09  •  52 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал «политическим спецназом» свою партию «Европейская солидарность».
 
РИА Новости
 

«Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. «Европейская солидарность» — политический спецназ, который способен защитить наше государство!» — написал политик в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Порошенко упал до уровня проходного барьера.

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина», должны отойти в прошлое.

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