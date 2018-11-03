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Порошенко назвал стратегическими отношения между Украиной и Турцией

03 ноября 2018, 15:39  •  87 • Украина
Отношения между Украиной и Турцией в настоящее время являются дружественными, партнёрскими и стратегическими. Такое мнение выразил украинский лидер Пётр Порошенко перед встречей с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.
 
Reuters
 

Он также поблагодарил Турцию за твёрдую позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, украинский лидер начал свой визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919—1922 годах было посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Ранее стало известно, что Порошенко стал почётным доктором Стамбульского университета.

Глава государства также провёл встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем, после которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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