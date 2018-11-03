Порошенко назвал стратегическими отношения между Украиной и Турцией

Отношения между Украиной и Турцией в настоящее время являются дружественными, партнёрскими и стратегическими. Такое мнение выразил украинский лидер Пётр Порошенко перед встречей с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Он также поблагодарил Турцию за твёрдую позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, украинский лидер начал свой визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919—1922 годах было посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Ранее стало известно, что Порошенко стал почётным доктором Стамбульского университета.

Глава государства также провёл встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем, после которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.