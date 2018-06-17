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Порошенко назвал сроки подачи в Раду законопроекта об антикоррупционном суде
17 июня 2018, 19:54 • 40 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду на то, что во вторник, 19 июня, он сможет зарегистрировать в Верховной раде законопроект о создании в стране антикоррупционного суда. Об этом он написал в своём Twitter.
©VALENTYN OGIRENKO Reuters
Порошенко заявил, что «будет делать всё», чтобы в этом году антикоррупционный суд был создан.
«Надеюсь на то, что уже в понедельник Высший совет правосудия утвердит мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу его зарегистрировать в Верховной раде как неотложный», — написал он.
Ранее стало известно, что украинский президент направил в Высший совет правосудия законопроект о создании антикоррупционного суда.
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