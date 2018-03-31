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Порошенко назвал «сообщников Москвы в гибридной войне»

31 марта 2018, 14:54  •  126 • В России

На Украине нарастает градус истерии. Вроде бы стараются делать все, как велит Запад. Незалежная даже удостаивается одобрительных (иногда) шлепков по разным местам. А дела не идут. Ни крокодил не ловится, ни кокос не растет. И, главное, ни денег, ни просвета в будущем.

Вот опять украинское казначейство не порадовало ни население, ни руководителей Незалежной. Согласно его данным, бюджет Украины уже в 2018-м году недополучил более 12 млрд. гривен. И за текущий месяц (за март) фиксируется опять недобор бюджетных доходов в размере поболе 6% от ожидаемого.

Вот и неудивительно, что занимающий пост президента Украины Петр Порошенко уже повсюду видит знаки и проявления антиукраинских позиции и настроений. И грозит в ответ, и гвоздит супротивников в славных традициях лыцарского воинства. С болью в сердце была воспринята им измена Германии общему делу русофобства, которая выдала последние необходимые разрешения для строительства газопровода «Северный поток-2» на минувшей неделе. И это ведь после того, как Киев, значительно опередив многие европейские страны, выслал аж 13 российских сотрудников дипломатической миссии!

- Все, кто поддерживает строительство «Северного потока-2» - это сообщники Путина в его гибридной войне, - заявил Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke. Мало того, они предают Украину, потому что после ввода газопровода в строй Киев будет терять, минимум, два миллиарда долларов в год за транзит. - Кроме того, «Газпром» может резко сократить поставки газа из Европы на Украину, что может привести к ослаблению нашей страны.

Мало того, что в сообщники России Порошенко записал Германию, Австрию, Францию, Голландию, Чехию и еше несколько членов ЕС из числа старых «европейцев», так сгоряча Петр Алексеевич в очередной раз подзабыл, что Украина не получает и не покупает газ у России.

Одна надежда осталась у Петра Порошенко – на Скрипалей. Что помрут они, вызвав взрыв антироссийских настроений европейской общественности. И осколки того взрыва похоронят под собой проект столь опасного для Незалежной газопровода.

- Я убежден в том, что нападение с применением отравляющего вещества в британском Солсбери будет иметь последствия для «Северного потока – 2», - заявил он все в том же интервью немцам. – Нынешнее отношение к проекту (в Европе – прим. авт.) необходимо пересмотреть из политических, экономических и этических соображений.

Только вот эти мечтания, скорее всего, так и останутся сказочками. И об этом тому же Порошенко уже в открытую говорят на самой Украине.

Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня, после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо, - заявил в прямом телеэфире одного из украинских каналов депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Так ли это плохо? Смотря с какой стороны. Но это еще не предел падения, которого украинского власть способна достигнуть в ближайшее время и не максимум недоверия в глазах мировой общественности. И не надо бы нардепу Мураеву валить все только на Порошенко, как это делает Саакашвили. Стоило бы признать, что каждый из представителей нынешней украинской власти внес в это свою существенную лепту.

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