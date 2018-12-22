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Порошенко назвал символичным продление санкций ЕС против России
22 декабря 2018, 00:09 • 53 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции в отношении России.
РИА Новости
«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал он в Facebook.
По его словам, после встреч на полях Европейского совета он рассчитывал, что «проукраинское единство в ЕС остаётся непреклонным».
«Однако настоящая битва ещё впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша на Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей», — добавил президент.
Как указал Порошенко, необходимо укреплять «единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте».
Ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев.
Как заявили в Совете Федерации, такое решение было ожидаемо.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.
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