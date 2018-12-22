Порошенко назвал символичным продление санкций ЕС против России

Украинский лидер Пётр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции в отношении России.

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал он в Facebook.

По его словам, после встреч на полях Европейского совета он рассчитывал, что «проукраинское единство в ЕС остаётся непреклонным».

«Однако настоящая битва ещё впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша на Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей», — добавил президент.

Как указал Порошенко, необходимо укреплять «единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте».

Ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев.

Как заявили в Совете Федерации, такое решение было ожидаемо.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.