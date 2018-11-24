Порошенко назвал Россию ответственной за голодомор

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что историческая ответственность за голодомор 1932—1933 годов «лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Историческая ответственность за голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР. И у этого преступления нет срока давности», — сказал он.

По его словам, «Россия вновь, как и 100 лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть её в империю».

Также украинский президент заявил, что в Москве «вновь ненавидят и боятся свободной европейской Украины».

Порошенко выразил уверенность, что российская сторона «не сможет развернуть назад колесо истории».

Ранее Порошенко поблагодарил сенат США за признание голодомора геноцидом украинского народа.

В МИД России осенью 2017 года заявили, что попытки Киева представить голод 30-х годов как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего с действительностью.