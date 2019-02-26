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Порошенко назвал реальной угрозу «агрессии» со стороны России

26 февраля 2019, 12:39  •  35 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России, сообщает Интерфакс-Украина.
 
Reuters
 

«Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории... Крыма», — сказал Порошенко, выступая на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.

По его словам, Россия «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей на Украине вооружённым путём».

Он также отметил «беспрецедентную милитаризацию черноморского региона».

Ранее Порошенко заявил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно лишь «с позиции силы».

В ходе дебатов на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке украинский лидер уже заявлял, что допускает возможность «полномасштабной войны» с Россией. Он рассказал, что, по мнению военных экспертов, «вооружённая группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой».

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