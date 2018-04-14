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Порошенко назвал ракетный удар США и их союзников по Сирии «оправданным шагом»
14 апреля 2018, 18:39 • 42 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии является «вынужденным, но оправданным шагом».
Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Рассматриваем точечный удар международной коалиции по объектам военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг», — написал он.
В ночь на 14 апреля Соединённые Штаты и их союзники нанесли удар по Сирии. По данным Минобороны России, они выпустили более 100 ракет.
В Пентагоне заявили, что все намеченные цели в Сирии были поражены в ходе военной операции.
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