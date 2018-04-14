Порошенко назвал ракетный удар США и их союзников по Сирии «оправданным шагом»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии является «вынужденным, но оправданным шагом».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Рассматриваем точечный удар международной коалиции по объектам военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг», — написал он.

В ночь на 14 апреля Соединённые Штаты и их союзники нанесли удар по Сирии. По данным Минобороны России, они выпустили более 100 ракет.

В Пентагоне заявили, что все намеченные цели в Сирии были поражены в ходе военной операции.