Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная / Украина

Порошенко назвал «Путина убийцей»

30 августа 2021, 07:00  •  133 • Украина

Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко публично назвал лидера РФ Владимира Путина «убийцей». Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

На вопрос журналиста «Байден назвал Путина убийцей. Вы бы назвали Путина убийцей?» Порошенко, не раздумывая, ответил: «Путин убийца». По мнению политика, цель российского лидера — «захватить всю Украину».

«Недавняя писанина Путина в сухом остатке формулирует территориальные претензии России к Украине. Впрочем, Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, потому что отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства.

Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдём лишь тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности.

Свободная, сильная, европейская, демократическая Украина — серебряная пуля, вязанка чеснока и осиновый кол в гроб российского империализма», — заявил Порошенко.

Напомним, бывший президент Украины Леонид Кучма отказался отвечать на вопрос, назвал бы он российского лидера Владимира Путина убийцей, как это сделал, «угукнув» глава Белого дома Джо Байден, и призвал не провоцировать президента Украины Владимира Зеленского и его команду подобными вопросами.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Джо Байден извинился в телефонном разговоре перед президентом РФ за своё «угу» относительно вопроса об «убийце».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





133
Источник
Похожие новости
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
28 августа 2021, 20:10
«ЭМ»: выстраивается новый формат антироссийского блока
29 августа 2021, 09:55
eNews: Молдова и Украина убили промышленность по дороге в ЕС
29 августа 2021, 08:05
«Если бы у нас была ядерная кнопка, никакой москаль не полез бы на украинскую землю» — «Свобода» провела митинг на Банковой
29 августа 2021, 11:45
Украина согласилась отложить транспортную блокаду Приднестровья
30 августа 2021, 00:35
Киев не сдавать!
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
25 августа 2021, 06:55
"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.