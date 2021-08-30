Порошенко назвал «Путина убийцей»

Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко публично назвал лидера РФ Владимира Путина «убийцей». Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».На вопрос журналиста «Байден назвал Путина убийцей. Вы бы назвали Путина убийцей?» Порошенко, не раздумывая, ответил: «Путин убийца». По мнению политика, цель российского лидера — «захватить всю Украину».«Недавняя писанина Путина в сухом остатке формулирует территориальные претензии России к Украине. Впрочем, Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, потому что отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства.Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдём лишь тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности.Свободная, сильная, европейская, демократическая Украина — серебряная пуля, вязанка чеснока и осиновый кол в гроб российского империализма», — заявил Порошенко.Напомним, бывший президент Украины Леонид Кучма отказался отвечать на вопрос, назвал бы он российского лидера Владимира Путина убийцей, как это сделал, «угукнув» глава Белого дома Джо Байден, и призвал не провоцировать президента Украины Владимира Зеленского и его команду подобными вопросами.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Джо Байден извинился в телефонном разговоре перед президентом РФ за своё «угу» относительно вопроса об «убийце».