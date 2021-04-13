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Порошенко назвал Путина «президентом-убийцем»

13 апреля 2021, 04:55  •  112 • Украина

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко вслед за главой Белого дома Джо Байденом назвал лидера РФ Владимира Путина «президентом-убийцем», подчеркнув, что действующий президент Владимир Зеленский «не осмеливается» произнести эти слова.

Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

Говоря об эскалации конфликта в Донбассе, Порошенко осудил попытки действующего президента Украины Владимира Зеленского «заглянуть в глаза» Владимира Путина.

«Не нужно было заглядывать в глаза Путину в поисках там мира. Не нужно было обманываться режимом тишины, успокаивая весь мир тем, что, оказывается, у нас уже почти год эффективно работает режим прекращения огня. Цена за эти ошибки — десятки погибших украинских воинов, падение уровня боеспособности, успокаивание мира относительно резкой и решительной реакции на действия агрессора», — заявил экс-президент.

Назвав Владимира Путина «президентом-убийцей», Порошенко подчеркнул, что Зеленский «не осмеливается» произнести эти слова.

«Мы уверены в том, что ситуация, которая сейчас разворачивается, является следствием стремления действующей украинской власти к так называемому умиротворению с агрессором. Я уверен, что попытка покрытия преступлений Кремля через успокаивающие заявления об эфемерном режиме тишины, миротворческий спам, который мы слышим последние два года, — категорически неприемлемы», — отметил Порошенко.

По его словам, он со своей коалицией, созданной в 2014 году, в настоящее время больше делает для сохранения суверенитета Украины, нежели действующая власть.

Напомним, президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, согласившись с утверждением интервьюера, что тот «убийца». Путин в ответ заявил: «Кто как обзывается, тот сам так называется» и, пожелал Байдену «быть здоровым», чем дал понять, что у американца есть с этим серьезные проблемы.

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