Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию «угрозой для Украины».

Серию соответствующих постов он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Советую подробно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию России. Это несёт прямые риски и угрозы Украине. В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020-й», — написал он.

Раджу детально звернути увагу на послання і на проект змін до Конституції РФ. Це несе прямі ризики і загрози Україні. У цих умовах Україна має об’єднатися: і влада, і опозиція, і гідно відповідати на виклики і ризики, з яких почався 2020 рік. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2020 г.

15 января Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Российский лидер уделил много внимания вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей.

RT вёл трансляцию выступления Путина.