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Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
16 января 2020, 20:54 • 10 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию «угрозой для Украины».
Reuters
Серию соответствующих постов он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Советую подробно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию России. Это несёт прямые риски и угрозы Украине. В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020-й», — написал он.
15 января Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Российский лидер уделил много внимания вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей.
RT вёл трансляцию выступления Путина.
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