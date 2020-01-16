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Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

16 января 2020, 20:54  •  10 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию «угрозой для Украины».
 
Reuters
 

Серию соответствующих постов он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Советую подробно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию России. Это несёт прямые риски и угрозы Украине. В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020-й», — написал он.

Раджу детально звернути увагу на послання і на проект змін до Конституції РФ. Це несе прямі ризики і загрози Україні. У цих умовах Україна має об’єднатися: і влада, і опозиція, і гідно відповідати на виклики і ризики, з яких почався 2020 рік.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2020 г.

15 января Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Российский лидер уделил много внимания вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей.

RT вёл трансляцию выступления Путина.

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