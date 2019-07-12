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Порошенко назвал попыткой "пророссийского реванша" решение Зеленского о люстрации

12 июля 2019, 20:39  •  93 • Украина

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Бывший глава Украины Петр Порошенко раскритиковал решение президента Владимира Зеленского подвергнуть люстрации высших чиновников, занимавших посты с 2014 по 2019 год, обвинив того в сдаче национальных интересов и "реваншизме пророссийских сил".

"Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти... Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны", - цитирует бывшего главу государства сайт возглавляемой им партии "Европейская солидарность".

Данная инициатива, по мнению экс-президента, инспирирована антиукраинскими силами. "Это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша, - заявил Порошенко. - Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввело санкции".

В четверг, 11 июля, президент Владимир Зеленский обвинил высших должностных лиц в бездействии и предложил распространить люстрацию времен Порошенко в отношении чиновников экс-президента Виктора Януковича и на всех руководителей после госпереворота 2014 года. При этом он выразил уверенность, что деятельность этих лиц в будущем получит также "справедливую юридическую оценку".

К перечню должностей, подпадающих под люстрацию, он предложил добавить как самого Порошенко, так и депутатов его Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО.

В пятницу предложенный президентом законопроект о внесении изменений в закон Украины о люстрации был зарегистрирован в Верховной раде и определен как неотложный.

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