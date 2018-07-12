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Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа

12 июля 2018, 21:24  •  195 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко считает оптимальной модель закупки страной российского газа на границе двух стран. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.
 
©DARRIN ZAMMIT LUPI Reuters
 

По его словам, среди следующих приоритетов на пути интеграции Украины в «европейские модели» будет энергетический союз, включая вопросы энергобезопасности.

«А это не только «Северный поток — 2», это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Он отметил, что это бы обеспечило должный уровень энергетической безопасности и прекратило любые «инсинуации».

Ранее Украина и Евросоюз заявили о готовности участвовать в переговорах с Россией по транзиту газа.

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