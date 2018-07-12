Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа

Президент Украины Пётр Порошенко считает оптимальной модель закупки страной российского газа на границе двух стран. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, среди следующих приоритетов на пути интеграции Украины в «европейские модели» будет энергетический союз, включая вопросы энергобезопасности.

«А это не только «Северный поток — 2», это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Он отметил, что это бы обеспечило должный уровень энергетической безопасности и прекратило любые «инсинуации».

Ранее Украина и Евросоюз заявили о готовности участвовать в переговорах с Россией по транзиту газа.