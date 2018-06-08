Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Силы войска были на исходе»: как запорожские казаки стали подданными русского ц...
«Удивление Киева фальшивое»: почему Украина обвиняет страны ЕС в двойных стандар...
В Раде потребовали возбудить дело против депутата из-за высказывания о деле Сенц...
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Пекине
Главная / Украина

Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины

08 июня 2018, 18:09  •  76 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.
 
©VALENTYN OGIRENKO Reuters
 

«Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций», — написал он в Twitter.

Корупція – одна з найбільших загроз для нашої держави. Щоб запустити в Україні всю систему антикорупційних інститутів, мені довелося подолати шалений спротив, особливо щодо системи електронних декларацій. Однак іншого шляху немає. Цієї прозорості вимагає українське суспільство.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 июня 2018 г.

По его словам, другого пути нет, а прозрачности «требует украинское общество».

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также назвал коррупцию одной из главных угроз для Украины. 

Политолог Олег Соскин рассказал НСН о сути антикоррупционных войн на Украине. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
08 июня 2018, 18:09
Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении депутата Рады по статье о госизмене
07 июня 2018, 19:24
В МВФ намерены проанализировать украинский закон об антикоррупционном суде
08 июня 2018, 01:54
«Менеджеры «Нафтогаза» уже выписали себе гигантскую премию»: каковы шансы Киева получить $2,56 млрд от «Газпрома»

08 июня 2018, 18:09
«Удивление Киева фальшивое»: почему Украина обвиняет страны ЕС в двойных стандартах из-за «Северного потока — 2»
07 июня 2018, 19:24
Пожар в чернобыльской зоне ликвидирован
08 июня 2018, 18:09
Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 июня 2018, 02:24
«Никаких прав у Киева нет»: как Россия планирует создавать тяжёлые самолёты на базе Ан-124 «Руслан» без участия Украины
07 июня 2018, 22:39
Границы зависимости: почему выступавшая против «Северного потока — 2» Швеция дала разрешение на его строительство
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
07 июня 2018, 06:39
Беспредел ВСУ в Приазовье угрожает Азово-Донскому судоходному каналу. Ситуация у «красной линии»
06 июня 2018, 22:24
«Бук», сбивший «Боинг», не мог приехать из России. А вот из Днепропетровска – запросто!
02 июня 2018, 06:24
ВСУ: войско сумасшедших уголовников
05 июня 2018, 22:09
«Оставляем за собой право открыть огонь»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.