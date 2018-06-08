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Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины
08 июня 2018, 18:09 • 76 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.
©VALENTYN OGIRENKO Reuters
«Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций», — написал он в Twitter.
По его словам, другого пути нет, а прозрачности «требует украинское общество».
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также назвал коррупцию одной из главных угроз для Украины.
Политолог Олег Соскин рассказал НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
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