Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дайджест СМИ: ПАСЕ принимает Россию, перебежчик из Венесуэлы, Трампа обвинили в ...
Против чего протестует Грузия
Россия может вернуться к полноценной работе в ПАСЕ после пятилетнего перерыва
"Доказательства" США не сработали? В атаке танкеров ООН отчетливо увид...
Главная / Украина

Порошенко назвал мощным вызовом Украине решение ПАСЕ по России

25 июня 2019, 11:09  •  54 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «мощным вызовом Украине».
 
РИА Новости
 

«Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине», — заявил Порошенко.

По его словам, это «первый серьёзный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет». 

«Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесён не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», — сообщил украинский экс-президент.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы. 

Украинский МИД назвал «недопустимой уступкой» это решение ПАСЕ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
24 июня 2019, 18:54
«Политика компромисса»: как руководство Советского Союза перенесло столицу УССР из Харькова в Киев
25 июня 2019, 07:54
В США планируют обучать украинцев «свободной и независимой» журналистике
25 июня 2019, 07:54
«Москва добивалась этого четыре года»: ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию
24 июня 2019, 22:09
Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ
24 июня 2019, 15:39
Зеленский уволил главу СБУ по Крыму
24 июня 2019, 12:24
Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 15:24
Закричали про «империю» и «агрессию»? Минус миллиард!
24 июня 2019, 09:24
"Совпадение? Не думаю". Скабеева указала на причину спешки с виной России в деле о катастрофе МН17
19 июня 2019, 09:09
Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"
19 июня 2019, 09:09
Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев
23 июня 2019, 00:54
"Урон экономике и суверенитету": В Грузии крепко задумались о риске остаться без русских туристов
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.