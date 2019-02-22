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Порошенко назвал Малевича украинским художником

22 февраля 2019, 14:24  •  54 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
 
@petroporoshenko Facebook
 

На своей странице в Facebook он рассказал о премьере документального фильма в честь 140-летия авангардиста польского происхождения.

«Спасибо всем, кто работал над созданием этой картины, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие», — написал Порошенко.

Он отметил, что творчество Малевича определило развитие на века.

Малевич родился в Киеве в 1879 году. В 1890-х его семья переехала в Курск. Умер он в Ленинграде в возрасте 56 лет.

В 2017 году Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке «похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что будет считать русского поэта Александра Пушкина украинцем.

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