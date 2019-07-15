Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине разбился вертолёт Ми-2
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
Навальнисты травят случайных людей без разбора (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича

15 июля 2019, 02:24  •  82 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
 
РИА Новости
 

«Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась?» — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, данный законопроект «не имеет ничего общего» с демократическими и европейскими нормами и создан с целью отвлечения внимания от возвращения к власти пятой колонны.

«Богданы, Портновы — это только первые ласточки. Коломойские — это попытка отомстить за «ПриватБанк» — это такая, знаете, мелкая месть», — отметил бывший украинский лидер.

Он подчеркнул, что планируемую люстрацию невозможно сравнивать с той, которая была в 2014 году.

«Даже не пытайтесь сопоставить аргументацию люстрационных законов 2014 года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливал «майдан»... разрушили армию, разрушили государство... И, наоборот, те, кто... за пять лет сделал больше, чем за четверть века до этого», — заключил политик.

Ранее Порошенко выразил мнение, что идея о люстрации была задумана антиукраинскими силами и является показателем «неприкрытого пророссийского реванша».

12 июля украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о люстрации, в частности, президента, спикера Верховной рады и его заместителей, премьер-министра, главы СБУ, секретаря СНБО и других чиновников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
14 июля 2019, 13:24
Врио главы ГФС написал заявление об уходе после обращения Зеленского
14 июля 2019, 16:39
«Готова вся юридическая база»: на Украине не исключили массовых задержаний сподвижников Порошенко
14 июля 2019, 23:09
В Харькове умерла писательница и автор песен Елена Касьян
14 июля 2019, 19:54
На Украине возбудили дело после наезда машины на группу велосипедистов
14 июля 2019, 20:09
Санду обвинила Приднестровье в молдавской коррупции и контрабанде
14 июля 2019, 13:24
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшкова" в Кабо-Верде
09 июля 2019, 03:39
"Он и своей-то стране не может ничего добиться": Соловьёв об "ультиматуме" Зеленского
12 июля 2019, 22:39
"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
09 июля 2019, 03:39
"Ты-то куда лезешь?": Малахова одёрнули за "грязный язычок" после обращения к Зеленскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.