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Порошенко назвал контракт «Антонова» с Boeing залогом авиационной независимости Украины
21 июля 2018, 13:24 • 83 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко поприветствовал договорённости компании «Антонов» с Boeing о поставках комплектующих.
© ukroboronprom.com.ua
«Поздравляю «Антонов» с успешным контрактом с Boeing по производству комплектующих для украинских самолётов Ан-148, Ан-158, Ан-178. Такие договорённости — залог нашей авиационной независимости от России и подтверждение стратегического курса на взаимодействие с США и ЕС», — написал он в Twitter.
Соглашение по поставкам было подписано на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow — 2018 в Великобритании.
Контракт обеспечит закупку и поставку на украинское предприятие широкой номенклатуры комплектующих для серийного производства самолётов.
Ранее сообщалось, что Украина демонстрирует на авиасалоне новый транспортный самолёт Ан-178.
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