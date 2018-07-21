Порошенко назвал контракт «Антонова» с Boeing залогом авиационной независимости Украины

Президент Украины Пётр Порошенко поприветствовал договорённости компании «Антонов» с Boeing о поставках комплектующих.

«Поздравляю «Антонов» с успешным контрактом с Boeing по производству комплектующих для украинских самолётов Ан-148, Ан-158, Ан-178. Такие договорённости — залог нашей авиационной независимости от России и подтверждение стратегического курса на взаимодействие с США и ЕС», — написал он в Twitter.

Соглашение по поставкам было подписано на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow — 2018 в Великобритании.

Контракт обеспечит закупку и поставку на украинское предприятие широкой номенклатуры комплектующих для серийного производства самолётов.

Ранее сообщалось, что Украина демонстрирует на авиасалоне новый транспортный самолёт Ан-178.