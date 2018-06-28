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Порошенко назвал Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире
28 июня 2018, 12:54 • 61 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Конституция Украины является одной из самых демократичных в мире. Об этом он написал в своём Facebook.
©Maxym Marusenko globallookpress.com
По словам Порошенко, «история отечественного конституционализма насчитывает более трёх столетий».
Он отметил, что в 1710 году появился «один из самых прогрессивных документов своего времени» — «Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Филиппа Орлика.
«И сегодня Конституция Украины — как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, один из самых демократических основных законов в мире», — заявил Порошенко.
Ранее Порошенко рассказал о своей миссии.
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