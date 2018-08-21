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Порошенко назвал ключ к европейскому будущему Украины

21 августа 2018, 13:39  •  124 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назвал повышение качества образования граждан одним из основных направлений европейской интеграции Украины.
 
© Christian Thiel globallookpress.com
 

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, украинский лидер заявил на конференции «Новая украинская школа — старт реформы, участие громад».

«Я убеждён, что ключ к этому будущему — это не только безвиз, это не только реформирование экономики, правовой, политической системы, но и обновлённое и качественное образование», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина надеется выйти на формат участия в программе углублённого партнёрства с НАТО. 

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