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Порошенко назвал ключ к европейскому будущему Украины
21 августа 2018, 13:39 • 124 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назвал повышение качества образования граждан одним из основных направлений европейской интеграции Украины.
© Christian Thiel globallookpress.com
Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, украинский лидер заявил на конференции «Новая украинская школа — старт реформы, участие громад».
«Я убеждён, что ключ к этому будущему — это не только безвиз, это не только реформирование экономики, правовой, политической системы, но и обновлённое и качественное образование», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Украина надеется выйти на формат участия в программе углублённого партнёрства с НАТО.
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