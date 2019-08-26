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Порошенко назвал «формулу независимости» Украины
26 августа 2019, 14:54 • 103 • Украина
В «формулу независимости» Украины входят армия, язык и вера, заявил бывший президент страны Пётр Порошенко.
© Petro Poroshenko globallookpress.com
«На днях в интервью меня спросили о формуле независимости. Безусловно, для меня такой формулой является армия, язык и вера», — написал политик в Facebook.
Он заявил об «огромном количестве атак, в том числе со стороны государства-агрессора в информационном пространстве».
«Происходят атаки на армию. В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищённости украинских военнослужащих, фактически идёт атака на принижение роли украинского воина и украинской армии», — сказал Порошенко.
По его словам, также идут нападки на церковь и язык. В данной связи он отметил попытки отменить регистрацию ПЦУ и закон о языке, что, по его мнению, приведёт к «разрушительным последствиям» для государства.
Ранее Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского обратить внимание на иск об отмене регистрации Православной церкви Украины. Он назвал это вопросом национальной безопасности.
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