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Порошенко назвал «формулу независимости» Украины

26 августа 2019, 14:54  •  103 • Украина
В «формулу независимости» Украины входят армия, язык и вера, заявил бывший президент страны Пётр Порошенко.
 
© Petro Poroshenko globallookpress.com
 

«На днях в интервью меня спросили о формуле независимости. Безусловно, для меня такой формулой является армия, язык и вера», — написал политик в Facebook.

Он заявил об «огромном количестве атак, в том числе со стороны государства-агрессора в информационном пространстве».

«Происходят атаки на армию. В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищённости украинских военнослужащих, фактически идёт атака на принижение роли украинского воина и украинской армии», — сказал Порошенко.

По его словам, также идут нападки на церковь и язык. В данной связи он отметил попытки отменить регистрацию ПЦУ и закон о языке, что, по его мнению, приведёт к «разрушительным последствиям» для государства. 

Ранее Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского обратить внимание на иск об отмене регистрации Православной церкви Украины. Он назвал это вопросом национальной безопасности.

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