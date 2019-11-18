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Порошенко назвал «феерической глупостью» подозрение в узурпации власти

18 ноября 2019, 23:09  •  46 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал подозрение Государственного бюро расследований в узурпации им власти «феерической глупостью» и попыткой помешать «евроатлантическому будущему» Украины.
 
РИА Новости
 

«Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР... Это дело не имеет юридического веса, это ясно даже юристу-первокурснику. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти — это смешно», — говорится в заявлении Порошенко в Facebook.

По его словам, заказчик данной «провокации» — бывшая команда экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Цель её — запугать нашу команду. Цель её — остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины», — подчеркнул он.

Порошенко также заверил, что у его противников «ничего не получится».

Ранее в пресс-службе Порошенко заявили, что ГБР действует «по российскому заказу» для дискредитации экс-президента Украины.

Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру Украины проект о подозрении в отношении Порошенко в совершении уголовных правонарушений.

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