Порошенко назвал «феерической глупостью» подозрение в узурпации власти

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал подозрение Государственного бюро расследований в узурпации им власти «феерической глупостью» и попыткой помешать «евроатлантическому будущему» Украины.

«Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР... Это дело не имеет юридического веса, это ясно даже юристу-первокурснику. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти — это смешно», — говорится в заявлении Порошенко в Facebook.

По его словам, заказчик данной «провокации» — бывшая команда экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Цель её — запугать нашу команду. Цель её — остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины», — подчеркнул он.

Порошенко также заверил, что у его противников «ничего не получится».

Ранее в пресс-службе Порошенко заявили, что ГБР действует «по российскому заказу» для дискредитации экс-президента Украины.

Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру Украины проект о подозрении в отношении Порошенко в совершении уголовных правонарушений.