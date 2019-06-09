Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга
Предприниматель из Днепра уверяет, что партия Зеленского "за место в парлам...
Саакашвили ведь приехал не должности искать
Новая «Буря в пустыне»: как США будут воевать с Ираном
Главная / Украина

Порошенко назвал дальнейший разрыв отношений с РФ платформой своей партии на выборах Рады

09 июня 2019, 13:09  •  99 • Украина

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал дальнейший разрыв отношений с Россией основой политической платформы партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду. В противовес этому он пообещал форсировать движение в евроатлантическом направлении.

"Мы защитники Украины, реформ, европейского выбора нашего государства. Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - сказал он в воскресенье на съезде партии.

По мнению Порошенко, в настоящий момент на Украине существует множество пророссийских политических сил.

"Они враждебны ко всему, что Украина достигла за пять лет, ко всему, что отдаляет нас от России, - сказал он, но, заметив оговорку, продолжил, - точнее, всего, что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю. Мешает нашему пути в ЕС, мешает нашему пути в НАТО", - перечислил экс-президент.

Он также обвинил политических конкурентов в отсутствии позитивной повестки. "Что они могут предложить? Дешевый, удушливый российский газ?" - обратился политик к собравшимся.

ЕС и НАТО

Порошенко выступил с гарантиями защищать закон об украинском языке, а также о языковых квотах в теле- и радиоэфире. Он также намерен отстаивать энергетическую независимость страны, и так называемый безвизовый режим со странами ЕС, который на самом деле лишь предоставляет право на краткосрочные туристические поездки. Кроме того, экс-президент пообещал продолжить движение в ЕС и НАТО.

"В нашей программе определены четкие временные рамки. План действий по членству в НАТО Украина должна получить не позже 2023 года, а дискуссия по этому вопросу должна состояться на декабрьском саммите НАТО", - сказал бывший глава государства. По его мнению, Украина "до конца следующего десятилетия" имеет шансы стать членом ЕС и НАТО, уточнив, что этого "абсолютно реалистично" достичь в период до 2027 года.

Порошенко заверил, что в Раде его партия намерена мобилизовать все политические силы, которые поддерживают евроатлантический вектор страны, в том числе сторонников президента Украины Владимира Зеленского.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Европейская солидарность" возглавляет антирейтинг украинских политических сил. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Зеленский ранее издал указ, которым назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля. Формальным поводом для этого послужило отсутствие коалиции в Раде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
08 июня 2019, 19:24
В Совфеде оценили возможность вступления Украины в ЕС к 2025—2027 годам
08 июня 2019, 19:24
Экс-министр обороны Украины предложил партии Саакашвили объединиться
08 июня 2019, 12:54
Эксперт оценил видеообращение Зеленского к Верховной раде
08 июня 2019, 22:39
Украина, Польша и Литва создали комитет по вопросам безопасности
09 июня 2019, 02:09
ПМЭФ-2019 – некоторые наблюдения
08 июня 2019, 13:09
Додон объявил о досрочных выборах, ACUM требует продолжать переговоры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 07:09
"Эффект гранаты, брошенной в курятник": Помощник Путина узнал, кто "слил" прессе план об изъятии у бизнеса "свердоходов"
03 июня 2019, 09:24
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
06 июня 2019, 09:09
Россия "сбила с ног" энергетику Эстонии - СМИ
05 июня 2019, 00:24
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой
07 июня 2019, 17:24
«Адекватность отсутствует»: как в России отреагировали на инцидент с Симоньян и Соболь в редакции «Эха Москвы»
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.